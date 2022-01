Rykte: Call of Duty forblir på PlayStation frem til 2024

I forrige uke la Microsoft Gaming-sjefen Phil Spencer ut en vag melding på Twitter som fikk det til å høres ut som om fremtidige Call of Duty-spill vil lanseres på PlayStation en stund til, og nå vet vi muligens hvor lenge.

Alltid pållitelige Jason Schreier hos Bloomberg har hørt at Activision planlegger å slippe årets Call of Duty: Modern Warfare II, samt et nytt Call of Duty fra Treyarch og en oppfølger til Call of Duty: Warzone neste år på PlayStation-konsollene. Dette betyr at PlayStation-spillere i det minste kan se frem til Call of Duty i minst to år til, noe mine kilder hevder skyldes at Activision og Sony signerte en ny avtale i fjor. Vi får se hva Microsoft bestemmer seg for å gjøre når den avtalen er over.