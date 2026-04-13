Rykte: Call of Duty: Modern Warfare 4 slippes i oktober

Mange Call of Duty-fans tror at for franchisens neste oppføring vil vi gå tilbake til Modern Warfare. Vi så sist Modern Warfare 3 i 2023, noe som er et enormt gap i CoD-år. Når det gjelder en potensiell utgivelsesdato for den fjerde delen i den omstartede serien, kan vi bare ha en nøkkelbit av informasjon.

Ifølge Call of Duty leaker CharlieIntel, forventes spillet å komme ut i oktober. Da han ble bedt om en mer spesifikk dato, sa han: "Det er 5 fredager i oktober, så det blir en av dem!" Det overrasker oss egentlig ikke å høre at spillet kommer ut i oktober, med tanke på at de fem siste spillene ble sluppet i enten oktober eller november.

Med oktoberutgivelsene (Call of Duty: Black Ops 6 og Modern Warfare 2) som vanligvis kommer senere i måneden, kan det være et trygt veddemål å si at vi ikke vil se Call of Duty: Modern Warfare 4 før de siste par fredagene i oktober. Men med Grand Theft Auto VI truende i november betyr det at vi kan se en tidligere utgivelse slik at Activision kan unngå Rockstars monsterutgivelse. Det ser absolutt ut til at Call of Duty i år ikke kommer tilbake i november.