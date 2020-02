Rykte: Call of Duty: Warzone bringer Battle Royale tilbake

Call of Duty: Black Ops 4 viste seg å bli en stor suksess selv uten en historiedel, noe Battle Royale-modusen Blackout kan ta på seg mye av æren for. Det var derfor ikke overraskende da ryktene om en free-to-play-utgave kom, men tiden gikk uten noen bekreftelse. Nå har tiden tydeligvis uansett kommet for Activision å virkelig prøve seg mot Fortnite og Apex Legends.

En Redditbruker la nemlig ut et bilde av en plakat som viste et spill kalt Call of Duty: Warzone. Vedkommende slettet bildet relativt raskt igjen, men ikke før blant annet CharlieIntel fikk tatt et skjermbilde av det. Nå kunne jo dette vært for nesten hva som helst om det ikke var for det som har skjedd i Call of Duty: Modern Warfare det siste døgnet.

For eksempel finner du nå en utilgjengelig modus foreløpig bare merket Classified om du går inn i Modern Warfares meny. Det største hintet får vi uansett før man kommer dit siden åpningsvideoen til sesong to hinter noe voldsomt til Battle Royale med både snakk om en gass som nærmer seg, fire personer som hopper ut av et fly, skuddvekslinger i et meget stort område og mer.

Dermed blir bare spørsmålene hvor lenge modusen vil være Classified og om Warzone også vil bli free-to-play. Hva håper og tror du?