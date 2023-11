Rykte: Chris Evans har også takket ja til å vende tilbake til Marvel Cinematic Universe

HQ

De siste dagene har vært helt vanvittige for Marvel fans. Etter at det ble publisert en rapport fra Variety med alle mulige påstander om endringer på Marvel Cinematic Universe og hvordan den leverer innholdet, og etter at det ble nevnt at noen av de opprinnelige Avengers (inkludert Robert Downey Jr. og Scarlett Johansson) er på vei tilbake, har det vært mange lekkasjer, rykter og påstander.

For å kaste bensin på bålet har den kjente Marvel leaker, MyTimeToShineHello, gått ut på X og sagt at de kan bekrefte at Robert Downey Jr. har sagt ja til å returnere til MCU, og at Chris Evans også har sagt ja til å returnere til Avengers: Secret Wars.

Spesielt for Evans er det mange forskjellige veier Marvel kan gå her, for de kan f.eks. tenke seg å bruke Evans som en variant av Captain America i den kommende kampen mot Kang the Conqueror, eller de kan til og med bruke ham til en morsom og dum cameo som en Johnny Storm-variant, som en hyllest til hans tid som medlem av Fantastic Four på 2000-tallet.

Hva tror du vil skje?