Rykte: Chris Evans vender tilbake til MCU i Avengers: Doomsday

Chris Evans, kjent for sin rolle som Captain America, kan komme tilbake til Marvel Cinematic Universe i den kommende filmen Avengers: Doomsday. Detaljer om rollen hans har ennå ikke blitt avslørt, noe som fører til spekulasjoner om hvorvidt han nok en gang vil ikle seg trikotene til Steve Rogers eller kanskje ta på seg en helt annen karakter.

Avengers: Endgame markerte som kjent siste gang Evans spilte Captain America, og brakte karakteren hans til en emosjonell avslutning. Hans tilbakekomst reiser derfor spørsmål om hvordan karakteren hans vil bli integrert i den nåværende MCU-tidslinjen og hvilke implikasjoner det kan ha for fremtidige filmer.

Fans spekulerer også i muligheten for at Evans kan spille en alternativ versjon av Captain America, for eksempel Captain Hydra, eller en helt annen karakter innenfor multivers-konseptet som MCU har utforsket i det siste.

Marvel Studios har ennå ikke kommentert disse spekulasjonene, noe som selvfølgelig øker innsatsen for Doomsday, som ser ut til å bli en stadig mer interessant film jo mer vi hører om den. La oss håpe den kan leve opp til forventningene.

<strong>Hvilken karakter tror du Evans vil spille, og gleder du deg til Doomsday?