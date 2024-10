Rykte: Christopher Nolans neste film blir en vampyrfilm fra 1920-tallet

HQ

Etter å ha samlet alle prisene for Oppenheimer, er alle øyne rettet mot Christopher Nolan for å se hva hans neste prosjekt blir. Nei, Oppenheimer 2 er dessverre ikke aktuelt, selv om det er et MCU-lignende hint til John F. Kennedy i filmen. I stedet kommer Nolan til å jobbe med noe helt annet.

Ifølge kilder som i09 har snakket med, er Nolans neste film en vampyrfilm som utspiller seg på 1920-tallet. Som bekreftet av The Hollywood Reporter, vil den ikke bare ha Matt Damon i hovedrollen, men også Tom Holland.

Begge disse nyhetene er interessante, men førstnevnte er mer spennende ettersom den ikke ligner noe Nolan har gjort før. Ryan Coogler har også en vampyrfilm på trappene, men ettersom vi ikke får se Nolans prosjekt før om en god stund, burde det være plass til to vampyrhistorier på kino.