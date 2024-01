Rykte: Colman Domingo erstatter Jonathan Majors som Marvels Kang

HQ

Kevin Feige måtte ta noen slag i magen etter at The Marvels floppet på kino og dommen falt mot Jonathan Majors som ble funnet skyldig i rettssaken om trakassering og overgrep. Veien videre for Marvel har vært uklar, og det har gått rykter om å gå bort fra Kang the Conqueror og fokusere på en annen skurk i stedet, men dette har aldri blitt bekreftet.

I stedet går det nå et annet rykte (ifølge ComicBookMovie.com) om at Feige vurderer å la Colman Domingo fortsette å spille Kang the Conqueror i kjølvannet av bråket.

"Vi har hørt motstridende rapporter om Marvels planer for Kang-karakteren, men det siste ryktet hevder at studioet har til hensikt å gjenskape skurken, og vi vet kanskje hvem Kevin Feige har i tankene til å ta over rollen.

"Ifølge innsideren Daniel Richtman er Colman Domingo "ett alternativ" til å erstatte Majors, men han understreker at det er veldig tidlig."

Tror du at dette vil være et godt alternativ?