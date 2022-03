Rykte: Contraband skulle komme i 2022, men er utsatt til neste år

En av annonseringene under Microsofts E3-pressekonferanse i fjor var Contraband fra Avalanche, studioet bak Just Cause 4 og Rage 2. Siden det har vi ikke hørt noe særlig...

Just Cause-skaperne avslører Xbox-eksklusive Contraband

den 13 juni 2021 klokken 22:45 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Samtidig som undertegnede skrev om at IO Interactive lager et Fantasy-spill for Xbox nevnte jeg at danskene ikke var de eneste fra disse kanter Microsoft samarbeidet med,...