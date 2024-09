Rykte: De første bildene av Nintendo Switch 2 lekker ut

HQ

Det som ser ut som Nintendo Switch 2s design har nettopp blitt lekket på nettet. Selv om bildene ikke avslører hva Nintendos neste maskinvare vil ha under kabinettet, ser det ut til at lekkasjen er legitim.

Hvis vi går inn i designet, ser Nintendo Switchs etterfølger mer ut som en veldig lik versjon av den nåværende OLED-modellen. Det er ingen store endringer estetisk, selv om det ser ut til at den ikke vil ha analoge triggere. Den vil imidlertid ha en litt større skjerm og beholde det bakre stativet for bruk med de separate Joy-Con, en i hver hånd.

Dette er selvfølgelig ikke offisielle bilder, men alt tyder på at Nintendo Switch 2, i det minste estetisk, ikke vil være mye av en revolusjon. La oss håpe Nintendo virkelig begeistrer oss med et stort sprang i intern maskinvare og potensial.

Bruker Neoxon på Resetera har også forhåndsvist noen (mulige, ubekreftede) interne spesifikasjoner, som er som følger:

"* Håndholdt: Rett over PS4 * før DLSS

Docket: Mellom PS4 Pro* & Xbox Series S* før DLSS med mer moderne maskinvare enn førstnevnte

* RAM: Langsommere enn PS5 & XSX/S i hastighetsavdelingen, men mer kapasitet enn XSS. Bør ha 10,5-11 GB RAM tilgjengelig for spill, basert på Switch 1s RAM-tildeling for operativsystemet.

* Lagring: UFS 3.1s maksimale hastigheter skal være et hår under XSX/S (2,1 GB/s vs. 2,4 GB/s), fortsatt rikelig rask selv om den ikke er maksimert.

Stemmer overens med det Digital Foundry og NateDrake hørte om dekomprimeringsteknikker og raske lastetider for BotW-teknologidemoen (henholdsvis for hver kilde).

* = Ikke bare er Switch 2 ARM-basert i stedet for x86 som systemene som er sammenlignet, det er også Nvidia vs. AMD. Det er mange faktorer som spiller inn som gjør at det ikke er en sammenligning av epler og epler. I tillegg vil de innebygde Tensor-kjernene i Switch 2 tillate DLSS, slik at systemet kan slå over sin vektklasse og redusere størrelsen på gapet mellom den og XSS. Nintendo kan strupe ned SoC til gulvet, men jeg er ikke sikker på at det vil være et dommedagsscenario siden dette er en tilpasset chip til å begynne med."