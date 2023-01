Rykte: Dead Space inntar Fortnite snart

HQ

Ifølge den kjente lekkeren HYPEX kommer en Fortnite- og Dead Space-crossover i løpet av de neste to ukene, og vil inneholde en pakke som inkluderer ett antrekk eller skin, to ryggsekker, en hakke og en emote.

Det vil også være 1,500 V-Bucks å få tak i hvis du fullfører oppdrag knyttet til crossoveren. Det var sterkt ryktet en stund at Fortnite skulle få en crossover med Dead Space, spesielt med tanke på at sistnevnte franchise har et nytt spill som kommer ut i form av Dead Space Remake senere denne måneden.

Det forventes at selv om crossoveren ikke slippes før remaken, vil Epic Games kunngjøre den offisielt i løpet av de kommende dagene.

Det kan virke som en merkelig crossover, men på dette tidspunktet er det vanskelig å bli overrasket over crossoverne i Fortnite. Noen av de nyere har imidlertid fått klager fra fansen, for eksempel My Hero Academia-crossoveren som ga spillerne et overlegent angrep.