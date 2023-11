Rykte: Deadpool 3 ser Deadpool komme i konflikt med TVA

HQ

På grunn av den pågående streiken og det faktum at filmen ennå ikke er ferdig innspilt, er det uklart når Deadpool 3 kommer på kino, men Marvel -leakerne MyTimeToShineHello og CanWeGetSomeToast har gått til X for å avsløre en rekke opplysninger om hva filmen angivelig vil utforske.

Selv om det ikke har kommet noen bekreftelse fra Marvel Studios på om disse ryktene er sanne, kan de være spoilere, så vær advart.

I Deadpool 3 skal Ryan Reynolds' vittige helt tiltrekke seg oppmerksomheten til TVA, som vi har lært å kjenne fra Loki, etter å ha rotet med tidsmaskinen til Cable. Han blir deretter tatt til fange av TVA, før han får høre om planen deres om å bygge en multiversal hær av førsteklasses versjoner av hver helt for å bekjempe hæren av Kangs som er i ferd med å danne seg. Deadpool bestemmer seg i stedet for å rømme og forsøker å overtale Hugh Jackmans Wolverine til å bli med ham.

Lekkasjene bemerker at selv om denne filmen hovedsakelig jobber for å sette opp Avengers: Secret Wars, er filmen "very much a Deadpool movie."

Hva synes du om dette plottet? Synes du det er spennende?