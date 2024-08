Rykte: Deadpool-regissør skal lage spillbasert TV-serie for Amazon

HQ

Tim Miller står bak filmer som Deadpool (1) og Terminator: Dark Fate og er beslutningstaker og utøvende produsent for Netflix-serien Love, Death & Robots, som vi har hyllet i tur og orden her på Gamereactor. Nå melder filmmagasinet Deadline at Tims neste prosjekt heter Secret Level og er en spillbasert TV-serie i antologiformat for Amazon Prime. Ifølge kilder har Amazon inngått en avtale med Sony PlayStation om å inkludere deres største spillserier (Uncharted, God of War, The Last of Us, Killzone, Horizon, Gran Turismo, Ratchet & Clank), og vi kan også forvente å se opptak fra de nå Amazon-eide spillseriene Dragon's Lair, New World, Spelunky, Ark med flere.

Deadline Hollywood skriver:

"I likhet med Love, Death & Robots, hvis episoder er basert på noveller, består videospillantologien Secret Level, skapt og produsert av Miller, av originale noveller som utspiller seg i verdenene til elskede videospill, har jeg hørt. Det er få detaljer, men det ryktes at Amazon Games' New World, Spelunky og PlayStation-titler skal være blant spillene og IP-titlene i serien, som forventes å bli avduket snart, sannsynligvis under Gamescoms Opening Night Live. Representanter for Prime Video avviste kommentar. Secret Level er produsert av Amazon MGM Studios og Blur Studio. Dave Wilson fungerer som utøvende produsent og overvåkende regissør.