Rykte: Den bærbare Xboxen vil bli avslørt neste år

Det har gått flere rykter om at Microsoft for tiden jobber med en bærbar Xbox, med innsidere og journalister så vel som medlemmer av Xbox-teamet som gir næring til spekulasjonene. Nå har den vanligvis pålitelige Windows Central-redaktøren Jez Corden kastet mer ved på bålet og sier at denne bærbare Xboxen vil bli kunngjort så tidlig som neste år.

Mer spesifikt sa han dette i ukens episode av Xbox Two-podcasten:

"En liten fugl har fortalt meg at du kan se virkelig ny maskinvare neste år, kanskje i en eller annen form, for Xbox.

Jeg tror ikke du kommer til å se maskinvare på The Game Awards [2024], men jeg tror neste år er et godt år for å avsløre ny maskinvare ... spesielt maskinvare du kan holde i håndflaten din."

Selvfølgelig betyr ikke kunngjøringen om en bærbar Xbox i 2025 at den vil bli utgitt neste år, men det ville fortsatt være interessant å vite mer om det, eller hva tror du?

Takk Pure Xbox