Rykte: Det blir ikke noe Red Dead Redemption 2 på PS5 og Xbox Series

Grand Theft Auto V ble opprinnelig lansert på PlayStation 3 og Xbox 360, men ble etter hvert sluppet på PC og fikk en forbedret versjon på PlayStation 4 og Xbox One, og nå nylig også PlayStation 5 og Xbox Series.

Red Dead Redemption 2 har ikke fått samme behandling, til tross for at det er en enorm suksess og et av de bestselgende spillene gjennom tidene med over 44 millioner solgte eksemplarer. Forrige uke bekreftet Rockstar at de forlater Red Dead Online, og nå hevder et nytt rykte fra en Rockstar-insider at en oppgradert versjon av det majestetiske westerneventyret til PlayStation 5 og Xbox Series ikke kommer til å skje.

Det ser ut til at Rockstar rett og slett har bestemt seg for å satse fullt på Grand Theft Auto VI, og Red Dead Redemption 2 vil dermed, til tross for sin enorme suksess, bli stående igjen på den støvete togplattformen i Valentine.

