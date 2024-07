Rykte: Det er ikke noe Banjo-Kazooie under utvikling

HQ

Vi nærmer oss 20 år uten et nytt Banjo-Kazooie-spill, det siste var Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, som ble utgitt i 2008. I mellomtiden har det gått oppmuntrende rykter om at et nytt eventyr med fuglen og bjørnen er på vei, men så langt har ingenting vist seg å stemme.

Og nå kommer et rykte av det stikk motsatte slaget. Windows Central -redaktør Jez Corden er kjent for å holde et våkent øye med Microsofts aktiviteter, og i den siste episoden av sin Xbox Two-podkast sier han at vi bør slutte å håpe på et nytt Banjo-Kazooie med det aller første. På spørsmål om det er et spill under utvikling, svarte han :

"Det er det ikke. Jeg kan kategorisk si at det ikke finnes noe Banjo-spill i denne podcasten."

Ingen offisiell bekreftelse, selvfølgelig, men Corden er vanligvis på ballen. Det kan selvfølgelig fortsatt komme et nytt eventyr med duoen i fremtiden, men det tar tid å lage AAA-spill, og mye tyder på at vi faktisk kommer til å feire 20 år uten Banjo-Kazooie i 2028. Noe vi ikke ser frem til.