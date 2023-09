Rykte: Det kommer fortsatt en Nintendo Direct i september

HQ

Det har gått mange rykter om at Nintendo skulle ha en Direct-stream denne måneden, men da Nintendo både annonserte og streamet et show dedikert til Super Mario Bros. Wonder, var det mange som fryktet at dette betydde at vi ikke ville få et show i løpet av september.

Men ifølge insideren Nate the Hate (gjengitt av ComicBook.com) er dette ikke nødvendigvis sant. Da han ble spurt om det på X, svarte han ganske enkelt at én hendelse ikke automatisk opphever en annen, noe som betyr at det fortsatt er en sjanse for at vi får en ny Nintendo Direct.

Selv om Nate the Hate omtales som en "pålitelig lekkasje" av ComicBook.com, vil vi likevel minne om at det fortsatt er et rykte. Men hvis Nintendo faktisk har en stream i september - hva vil du se?