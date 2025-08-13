Rykte: Det nye Halo-spillet vil bli utgitt på PS5

HQ

Det er få IP-er som er mer knyttet til en konsoll enn Halo er til Xbox. Det ser imidlertid ut til at eksklusivitetens æra virkelig nærmer seg slutten, ettersom en dataminer har oppdaget at en kommende Halo-tittel ser ut til å være kompatibel med PlayStation.

Denne informasjonen kommer fra RebsGaming, en YouTuber og dataminer kjent for scoops angående Halo, inkludert korrekt spådom når Halo Infinites flerspiller ville lanseres. Ved hjelp av Grunt.api fikk Rebs Gaming tilgang til nye funn som pekte på at en ny Halo-tittel med PlayStation-kompatibilitet var under arbeid.

En betatittel og en annen PlayStation-kompatibel tittel ble oppdaget gjennom API-et. Det antas at Certain Affinitys kommende prosjekt kan være knyttet til PlayStation, i tillegg til et annet spill som vi kan høre om så snart som i år.

Halo Studios har bekreftet at vi vil se de neste trinnene for Halo i år, og et stort øyeblikk ville være den offisielle kunngjøringen av PS5-kompatibilitet for Halo. Inntil en slik kunngjøring er gjort, må du selvfølgelig ta informasjonen ovenfor med din foreskrevne klype salt.