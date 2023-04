Rykte: Det nye Perfect Dark er en remake

HQ

Informasjon om det nye Perfect Dark har vært ganske sparsomt siden spillet ble annonsert for litt over to år siden. Vi vet at det utvikles av The Initiative og Crystal Dynamics, men bortsett fra det er det stort sett bare løse rykter og vanskelig å plassere sladder - og nå er det på tide med en ny gruppe ubekreftede detaljer å legge til i kunnskapsbasen vår.

De alltid sylskarpe detektivene på ResetEra har funnet en LinkedIn-profil fra noen som jobber med det aktuelle spillet, og her omtales tittelen som Perfect Dark (Remake), noe det aldri har vært før. Dette kan selvfølgelig bare være en måte å skille det nye spillet fra andre installasjoner i serien, men siden de tidligere har snakket om en omstart (og ikke en nyinnspilling) er det fortsatt verdt å nevne i denne sammenhengen.

Om informasjonen skulle vise seg å ha noen dypere sannhet gjenstår å se, men jeg mener det virkelig er på tide at Joanna Dark viser seg igjen. Ventetiden har vært altfor lang.