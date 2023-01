Rykte: Dette er hvor lang tid det tar å fullføre Hogwarts Legacy

HQ

Det er mindre enn en måned igjen til utgivelsen av det etterlengtede Hogwarts Legacy, hvor vi endelig får frie tøyler i J.K. Rowlings magiske verden. Etter alt å dømme er det mye å gjøre på Galtvort, så vi bør forvente en ganske saftig spilletid.

Ifølge en ikke navngitt "insider", den samme som angivelig lekket Hogwarts Legacy-kunstboken, kan vi forvente å tilbringe mange timer på den magiske skolen.

Vedkommende hevder det tar rundt 35 timer hvis du bare velger å gå rett gjennom historien og minst 70 timer hvis du også gjør alle sideoppdragene og leter etter alle samleobjektene. For eksempel skal det å låse opp Avada Kedavra-forbannelsen via et sideoppdrag skje sent i spillet, så alle som håper å gå berserk med tryllestaven på sine rivaler og fiender må vente en god stund på muligheten.

Det er selvfølgelig bare et rykte, men en spilletid på over 70 timer virker absolutt ikke urimelig. Vi finner det ut selv den 10. februar når Hogwarts Legacy endelig slippes.