Rykte: Diablo IV sin åpne beta kan bli avslørt på IGN Fan Fest

En ny tweet fra Diablos "General Manager", Rod Fergusson, har fått fansen til å tro at Diablo IV sin åpne beta skal avsløres på IGN Fan Fest senere denne måneden.

Fans har knyttet tweeten til arrangementet gjennom Fergusson som refererer til "et slags spilløyeblikk denne måneden." Selv om dette virker som et ganske klart nikk til IGN Fan Fest, er det ingen garanti for at den åpne betadatoen vil bli kunngjøres akkurat da.

Det kan jo muligens bare være snakk om flere gameplayklipp, men det virker sannsynlig at en slags stor avsløring er på vei. Med Diablo IVs lanseringsdato rundt hjørnet bør en beta komme til oss før heller enn senere.