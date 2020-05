Rykte: Disney produserer TV-serie basert på Kingdom Hearts

Du ser på Annonser

Disney jobber som kjent på flere prosjekter til sin nye streamingtjeneste Disney+, og det virker som at et av disse prosjektene er en TV-serie basert på Kingdom Hearts. Det finnes flere kilder til dette, og en av dem er Emre Kaya fra Cinema Spot, som på Twitter skriver:

"There is a #KingdomHearts series in the works at Disney+.

Disney originally wanted to make it but that didn't work out, so Square Enix was asked to create a pilot using Unreal Engine.

This series is most likely not live-action, but CG animated. They're currently casting."

Skyler Shuler fra The Disney Insider hevder også at dette er sant og twittrer:

"Been tagged in Jeremys post (which is true), so here's what I know:

-Kingdom Hearts will be a Disney+ series, not a movie.

-It's animated (CG)

-Disney VO actors are expected to reprise their roles (Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo)

All I know."

Det siste store spillet i serien var Kingdom Hearts III som kom tidlig i fjor, og det ble tatt godt imot av spillere og media. Serien er forøvrig kjent for å ha en veldig dyp og nokså rotete historie, så det blir spennende å se hvordan dette blir som TV-serie, om ryktene stemmer.