Rykte: Doom 64 gjør seg klar for en ny generasjon konsoller

Fans av Doom 64 kan snart få en helveteseksplosjon fra fortiden. Spillet ble opprinnelig lansert eksklusivt for Nintendo 64 i 1997, men har siden gjenoppstått på flere plattformer, inkludert en 2020-utgivelse for PlayStation 4 og Xbox One. Ifølge ESRB-nettstedet er det nå søkt om aldersgrense for Doom 64 på PlayStation 5 og Xbox Series X/S, noe som varsler en sannsynlig nyutgivelse for den nyeste generasjonen konsoller.

Selv om verken Bethesda eller Id Software har kommentert dette offisielt, pleier slike vurderinger å være pålitelige indikatorer på kommende lanseringer. Det er et velkjent mønster i spillbransjen - titler blir sjelden vurdert på nytt med mindre de er klare for en ny runde i rampelyset. For både gamle fans og nye spillere kan dette være den perfekte unnskyldningen for å dykke tilbake inn i de demonfylte korridorene i dette klassiske skytespillet.

Gleder du deg til å spille Doom 64 på neste generasjons konsoll?