Rykte: Doom: The Dark Ages kommer til Nintendo Switch 2

HQ

Id Softwares kommende Doom: The Dark Ages ser allerede ut til å bli en blodig, sverdsvingende hit på PlayStation 5, PC og Xbox Series S/X, med en utgivelsesdato satt til 15. mai. Men nå svirrer ryktene om at det middelalderske kaoset også kan lande på den etterlengtede Nintendo Switch 2. Ifølge innsideren extas1s, kan neste generasjons håndholdte konsoll ønske velkommen til den nye Doom-delen, som følger i de blodige fotsporene til forgjengerne. Mens Bethesda og Microsoft ikke har sølt bønnene ennå, er alle øyne rettet mot Nintendo Direct 2. april for en potensiell avsløring.

Vil du se Doom: The Dark Ages på din Nintendo Switch 2?