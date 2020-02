Rykte: EA vurderer å gjenopplive Fight Night-serien

EAs sportsavdeling er fortsatt den mest lukrative delen av deres forretning, men det er ikke alle serier som har klart seg like godt. Det har vært notorisk vanskelig for dem å få i gang både UFC og NBA Live. Nå tyder noe på at de vil gjenopplive en gammel kjenning.

I et intervju med Thaboxingvoice forteller den engelske boksepromotøren Eddie Hearn at han er en del av en gjenopplivning av Fight Night-serien, EAs boksespill-serie som gikk i dvale etter Fight Night Round 4 i 2009.

Det så ikke ut til at han visste at han potensielt stod og delte forretningshemmeligheter, og helt åpent sa han at EA jobber på det; "Oh, we're looking at it, we're looking at it."

Naturligvis kan ikke dette sees som en offisiell bekreftelse, men noe tyder på at Hearn er under den oppfattelse at de vurderer en gjenopplivning.

Savner du store boksespill?