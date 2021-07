Rykte: eFootball PES 2022 kan bli free-to-play

Tross at PES-serien ifølge mange har bedre gameplay enn FIFA har den hatt det vanskelig med å konkurrere mot nettopp FIFA ettersom serien har nesten alle viktige lisenser og rettigheter som trengs for en bra simulering av moderne fotball. Men ifølge Andy Robinson fra VGC forbereder Konami seg på å virkelig gjøre en forskjell i år, delvis ved å gjøre spillet free-to-play:

"There's also going to be new stuff with PES this year, I hear, where they're going to go properly free-to-play, and really, really change it up."

En eller annen form for annonsering er planlagt for 21. juli, så forhåpentligvis trenger vi ikke vente lenge på en avklaring av planene for serien. Hva synes du dersom eFootball PES 2022 blir gratis å spille?