Rykte: Elden Ring sin første utvidelse lanseres i februar

En ny forhandlerliste har fått Elden Ring -spillere til å tro at den kommende Shadows of the Erdtree-utvidelsen kan lanseres i februar.

Det er allerede verdt å finne frem saltbøssene, for denne informasjonen ble oppdaget av en bruker på Reddit, som bemerket at det kommende samarbeidet mellom Thrustmaster og Elden Ring tyder på at utvidelsen kan lanseres i februar.

Dette virker imidlertid ganske usannsynlig, av flere grunner. For det første har vi ikke sett noe til DLC siden kunngjøringen. Hvis den skulle lanseres om to måneder ville vi helt sikkert ha sett noe på The Game Awards.

Og ifølge FromSoftware selv er utvidelsen ikke engang forventet å lanseres før i slutten av mars 2024 (takk, GamingBolt). Beklager at jeg ødelegger moroa, men det ser ut til at vi må vente litt lenger. Men man skal aldri si aldri.