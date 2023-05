Rykte: Emma Stone holdt på å bli MCUs Sue Storm

Emma Stone var angivelig i forhandlinger om å være Sue Storm i MCU, men det ser ut til at disse har gått i vasken, og skuespilleren vil ikke ta på seg rollen som superhelt.

Denne spekulasjonen kommer fra den nyeste episoden av The Hot Mic med Jeff Sneider og John Rocha. I podcasten antas det at mens Marvel henvendte seg til Stone med muligheten for å være Sue Storm for den kommende Fantastic Four-omstarten, avviste Stone muligheten på grunn av uenighet om lønn.

Selvfølgelig er dette bare et rykte for øyeblikket, men det ville absolutt være interessant hvis det skulle vise seg å være sant. Tror du Emma Stone ville ha passet bra som Sue Storm?