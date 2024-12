Rykte: En annen troverdig kilde sier at Sony lager en bærbar PlayStation 5

HQ

Det har lenge gått rykter om at Microsoft jobber med en bærbar Xbox, noe de så godt som bekreftet forleden uke. Nylig har de samme ryktene sirkulert om Sony, som sies å jobbe med en bærbar konsoll som kan kjøre PlayStation 5-titler.

Den gang var kilden Bloomberg, som kan betraktes som ganske troverdig, og nå heller en annen tungvekter drivstoff på bålet. Denne gangen er det Digital Foundry-eksperten John Linneman som i en Direct Weekly-strøm sier:

"Det som er interessant med dette er at vi faktisk hørte om denne håndholdte for noen måneder siden fra et par kilder spesifikt. Så vi er ikke i bransjen for å lekke ting, men det er interessant at dette endelig begynte å komme ut, for det bekreftet på en måte det vi hadde sett og hørt uoffisielt om at dette eksisterte."

Det er verdt å merke seg at både Microsofts og Sonys bærbare enheter er oppgitt å være noen år unna, så hold forventningene i sjakk. Det er heller ingen offisielle bekreftelser, selv om det ikke blir mye mer troverdig enn dette fra uoffisielle kilder.