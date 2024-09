Rykte: En ny PlayStation State of Play kommer 19. september

HQ

Alle øyne er rettet mot Mark Cernys tekniske presentasjon av den etterlengtede PS5 Pro-modellen i ettermiddag, men Sony stopper tydeligvis ikke med kunngjøringene i september der. Nå kunngjør den samme kilden som lekket kunngjøringen av konsolloppdateringen en ny State of Play den 19. september.

Ifølge innsideren Brian Potter vil denne presentasjonen fokusere på tredjeparts- og indietitler for Sonys konsoller som vil dra nytte av den forventede ekstra kraften som tilbys av PlayStation 5 Pro, og det forventes ingen kunngjøringer om PlayStation Studios' egne titler. Det er foreløpig ikke avslørt noe innhold eller nøyaktig tidspunkt for strømmingen. Vi forventer at denne informasjonen vil bli bekreftet senere i ettermiddag eller i løpet av de kommende dagene av Sony PlayStation.