Rykte: En remake/remaster av det første Bioshock vil bli avslørt i løpet av sommeren

Bioshock som serie har ikke sett en tittel siden Bioshock Infinite ble utgitt i 2013. Siden den gang ble studioet Irrational Games lagt ned, og grunnleggeren Ken Levine grunnla et nytt mindre studio, fortsatt eid av 2K, som har utviklet Judas siden da og dermed ennå ikke har blitt utgitt.

Selv om Ken Levine har lagt Bioshock bak seg og ikke er involvert i serien lenger har 2K grunnlagt et annet studio i bakgrunnen, Cloud Chamber Studio ledet av Kelley Gilmore, og studioet har utviklet et nytt spill i serien siden grunnleggelsen i 2019 i form av Bioshock 4. I tillegg arbeides det med en filmatisering av det første spillet for Netflix.

I lang tid har både Bioshock 4 og filmen hatt problemer og dratt på, og selv om det ser ut til at filmen sakte men sikkert begynner å bevege seg fremover, går det for tiden et rykte om at en filmatisering av det første spillet ikke er det eneste som er knyttet til tittelen. Ifølge MP1st er en nyinnspilling/remaster av det første Bioshock under arbeid, og den er knyttet til Rapture, der Bioshock og Bioshock 2 utspiller seg.

Dette er så nærme du kan komme informasjonen og ryktet, så som alltid, ta dette ryktet med en stor porsjon salt, men MP1st tror at en nyinnspilling / remaster vil bli avslørt så snart som i sommer. Hvis det er tilfelle at en nyutgivelse av den første Bioshock er under utvikling, kan det til og med hende at de vil gi den ut samtidig med filmatiseringen, men dette er selvfølgelig bare spekulasjoner.