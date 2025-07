Rykte: En oppgradering til den nåværende generasjonen for Kingdom Come: Deliverance er på trappene

HQ

Det ser ut til at en nåværende generasjon (PS5 / Xbox Series X / S) -versjon av Kingdom Come: Deliverance kan være på vei. RPG fra 2018 fra Warhorse Studios gjorde seg et navn via crowdfunding og etablerte en ny nisje for seg selv som en virkelig oppslukende, historisk RPG.

I henhold til et nytt bilde fra PlayStationSize på sosiale medier (via Insider Gaming), ser det ut til at en PS5-versjon av Kingdom Come: Deliverance er på vei. PlayStationSize er vanligvis ganske nøyaktig med disse påstandene, og det virker ikke for langt hentet å forestille seg at Kingdom Come: Deliverance kan få en oppdatering.

Selvfølgelig er dette bare et rykte for nå, men det er veldig fornuftig å få opp den visuelle standarden på Kingdom Come: Deliverance II for å matche kvaliteten på oppfølgeren. Det er mange som ikke ville hatt noe imot å se Henrys opprinnelseshistorie med oppfrisket grafikk og ytelse, og til og med den forbedrede kampen fra det andre spillet kan også bringes inn.

Ville du kjøpt en ny versjon av Kingdom Come: Deliverance?