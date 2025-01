Rykte: En PlayStation State of Play kommer i februar

HQ

Med Nintendo Switch 2 som ble avslørt i går, og Xbox som har et stort show i neste uke, ser det ut til at den eneste plattformeieren som ikke viser frem noe denne måneden er PlayStation. Imidlertid koker det blå merket tilsynelatende noe opp, som vil være klar til å vise neste måned.

Det er ifølge leaker Nate The Hate, som på spørsmål om han visste noe om neste State of Play sa "hvordan høres februar ut?" Vi får ikke noe solid som en faktisk dato her, så som alltid ta dette med en klype salt.

Men det ville være fornuftig for Sony å ha noe planlagt tidlig på året, ettersom det er mange spill vi gjerne vil vite mer om. Ghost of Yotei, FairGame$, Death Stranding 2: On the Beach og flere er fortsatt lette på detaljer, og en ny State of Play kan gi oss svar på spørsmålene vi har.