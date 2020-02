Rykte: Et nytt Assassin's Creed og Far Cry kommer før april 2021

Man kan vel nesten si at Ubisoft startet utsettelseskavalkaden da de utsatte både Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters og Rainbow Six: Quarantine for noen måneder siden. Da ønsket de ikke å oppgi noen nye lanseringsdatoer, og med et nytt Assassin's Creed på vei lurte mange på hva de nye datoene ville bli. Nå har vi fått en klarere indikasjon.

Ubisoft kan fortelle at de vil lanseres hele fem storspill mellom oktober 2020 og april 2021 om alt går som planalgt. Tre av disse vil faktisk slippes mellom oktober og desember. Interessant nok ønsker de ikke å avsløre hvilke spill det er snakk om, så det høres ut som om Gods & Monsters og/eller Rainbow Six: Quarantine må vente helt til neste år. Av det jeg hører er utviklerne nemlig veldig sikre på at Watch Dogs: Legion vil rekke lanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X. Dermed får vi bare se om det verden foreløpig kaller Assassin's Creed Ragnarok utsettes til våren eller om det fortsatt vil lanseres i høst mens noen andre spill "ofres". På toppen av det hele har vi selvsagt det ukjente femte spillet vi foreløpig bare vet er fra en av Ubisofts mest kjente serier. Av det jeg hører er det snakk om et nytt Far Cry som tar oss til en plass man trygt kan si er kontroversiell i den virkelige verden. Hva det er snakk om skal jeg ikke røpe her av respekt for Ubisoft, men med andre ord kan man trygt si at Ubisoft har mye spennende til oss fremover.