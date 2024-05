Rykte: Et nytt Astro Bot-spill avsløres veldig snart.

HQ

PlayStation 5 har allerede hatt en flott liste over eksklusive spill, men et som ofte flyr under radaren for mange er Astro's Playroom, tittelen som fungerte som en lanseringsopplevelse for PS5 og forberedte og introduserte spillere til mange av systemets nye funksjoner og maskinvare. Hvis du likte det spillet og har lurt på hva som er neste for Astro Bot ser det ut til at vi får svar på det i løpet av de kommende ukene.

Det meget anerkjente Dealabs, kjent for rutinemessig å lekke nøyaktig informasjon om PlayStation, har lagt til sitt syn på forskjellige andre nylige rykter og uttalelser fra andre innsidere om at et nytt Astro Bot -spill kommer og til og med vil bli kunngjort i løpet av de kommende 15 dagene.

Det er nevnt at spillet antas å hete bare Astro Bot, og at det lages eksklusivt for PS5 (ikke PS VR2), og at et nivå vil ta spillerne inn i en ørken for å møte en ny karakter som tar form av en fennec fox robot.

Hvis dette kommer og er sant, får vi kanskje vite det så snart som på den ryktede PlayStation State of Play, som ulike innsidere antyder vil finne sted neste uke, eller kanskje på et sommerevent i begynnelsen av juni i stedet.

Gleder du deg til flere Astro Bot -eventyr?