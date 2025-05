Rykte: Et uannonsert enspiller-spill fra Naughty Dog har blitt kansellert

HQ

Mange prosjekter har blitt skrinlagt i Sony-studioene den siste tiden. Med skiftet bort fra live-service-dominans så vi for eksempel The Last of Us' flerspiller-spin-off kansellert. Og nå ser det ut til at et annet Naughty Dog-spill kanskje ikke ser dagens lys.

Ifølge innsider DanielRPK har en ny singleplayer-utgivelse fra The Last of Us-studioet blitt kansellert. Vi har ingen spesielle detaljer om hva spillet var, da det ser ut til at det var i sine tidlige stadier før det ble hermetisert.

Tilsynelatende har et annet spill vært under utvikling i tre år hos Naughty Dog, og kommer fra Marvel's Avengers-regissør Shaun Escayg. Selvfølgelig er hovedattraksjonen for Naughty Dog akkurat nå fortsatt Intergalactic: The Heretic Prophet, spillet det avduket i fjor og er det eneste spillet fra studioet som er skikkelig avslørt for oss.