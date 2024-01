Rykte: Etterfølgeren til Nintendo Switch har 8-tommers LCD-skjerm

HQ

En ny rapport bekrefter at Nintendo Switch 2, eller hva etterfølgeren nå enn kommer til å hete, lanseres i år. Den samme rapporten via Bloomberg forteller oss også at konsollen vil lanseres med en 8-tommers LCD-skjerm.

På den ene siden er dette en oppgradering fra standard- og OLED-skjermstørrelsene på Switch, som var på henholdsvis 6,2 og 7 tommer, men for de som hadde håpet å få OLED-skjermer med en gang ser det ut til at vi må vente.

Å gå fra 7 til 8 tommer høres kanskje ikke ut som en stor oppgradering, men den ekstra plassen kan virkelig utgjøre en forskjell, spesielt på en håndholdt enhet. Nintendo vil nok heller ikke gå for langt med en gang for ikke å risikere at konsollen ikke kan tas med på farten.

