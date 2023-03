Rykte: Exoprimals utgivelsesdato avslørt i forkant av Capcom Showcase

HQ

I tillegg til klassiske franchiser som Resident Evil, Monster Hunter og Street Fighter slipper Capcom av og til noen interessante nye IP-er også. En av disse er Exoprimal, spillet som svarer på det gamle spørsmålet: hva om menneskene hadde mech-drakter i Jurassic Park?

Exoprimal er et tredjepersons, horde co-op skytespill hvor tre spillere slakter bølge etter bølge av skrubbsultne dinosaurer. Det forventes at vi vil se litt mer av Exoprimal i kveldens Capcom Showcase, men i forkant av det arrangementet tror Insider Gaming at de vet utgivelsesdatoen for spillet.

Den datoen er ifølge dem satt til å være 14. juli. Igjen, dette er ikke offisielt ennå, men nettsiden har vært ganske pålitelige, samtidig som at det gir mening å slippe Resident Evil 4 i mars, Street Fighter 6 i juni og Exomprimal i juli.

Gleder du deg til Exoprimal?