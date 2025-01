Rykte: Fantastic 4 blir med i Marvel Rivals i sesong 1

HQ

Marvel-fans har grunn til å feire når den første sesongen av Marvel Rivals nærmer seg, og bringer en av de mest elskede superheltfamiliene til spillet. Free-to-play-tittelen, som har gjort bølger på plattformer som PC, Steam Deck, PS5 og Xbox Series X | S, forbereder seg på en større oppdatering. Blant de forventede tilleggene er ingen ringere enn Fantastic Four, som snart vil debutere i spillet, ifølge en nylig lekkasje.

Et øyeblikksbilde fra en kinesisk app viser Reed Richards (Mr. Fantastic), Sue Storm (Invisible Woman), Johnny Storm (Human Torch) og Ben Grimm (The Thing) som kjører en flygende bil sammen med roboten HERBIE. Dette er første gang fansen har fått et glimt av Invisible Womans design på Marvel Rivals. Tidligere lekkasjer har allerede avslørt hvordan de andre medlemmene ser ut, men denne bekreftelsen har skapt stor begeistring.

De nye figurene kommer mellom 10. og 11. januar, og er en del av en større utvidelse som inkluderer spennende hendelser og utfordringer. Marvel Rivals er kjent for sitt dynamiske spill og en blanding av klassisk tegneserieutseende og unike krefter. Forvent at Sue Storms energiskjold og usynlighet vil være en viktig del av evnene hennes. Fansen kan også se frem til et nytt, finurlig skinn til Doctor Strange, som har skapt oppsikt i sosiale medier.

Er du klar til å slå deg sammen med Fantastic Four på Marvel Rivals?