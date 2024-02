Rykte: Final Fantasy- og One Piece kommer til Fortnite

HQ

Hvis du kan komme på det, har det sannsynligvis et samarbeid med Fortnite. Battle Royale-spillet har hatt skins fra noen av de største franchisene i verden, og det er ingen tegn til at disse crossoverne stopper med det første.

Ifølge en fersk episode av Xbox Era-podcasten kommer det en rekke nye samarbeid og skins til Fortnite en gang i fremtiden. Disse inkluderer bl.a: Doctor Octopus fra Spider-Man, et Final Fantasy VII: Rebirth-samarbeid, He-Man- og Skeletor-skins, Peacemaker, Batmans Robin, X-Men-figurer, Fantastic Four og en One Piece-crossover.

Det er sannsynlig at One Piece (og potensielt Final Fantasy VII: Rebirth) vil ha spesielle hendelser knyttet til seg, noe som vil gi spillerne spesielle krefter i spillet som sannsynligvis vil bryte metaen i noen uker før de forsvinner.