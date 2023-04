Rykte: Finn dukker opp i Star Wars-filmen om Rey Skywalker

HQ

Under Star Wars Celebration tidligere denne måneden ble det avslørt at Daisy Ridley gjør comeback som Rey Skywalker i en ny Star Wars-film satt 15 år etter The Rise of Skywalker. Det er høyst sannsynlig at andre karakterer vi allerede er kjent med også vil dukke opp, og det rapporteres nå at John Boyega kan gjenta rollen som FN-2187, bedre kjent som Finn.

Under en episode av podcasten The Hot Mic sier John Rocha at han har hørt fra flere kilder at John Boyega kommer tilbake:

"Jeg skal fortelle deg dette. Jeg skal bryte dette for meg selv. Ifølge noen kilder jeg kjenner, forskjellige kilder har nådd ut til meg på grunn av dette showet. Og de har sagt til meg, at ifølge dem og det de hører kommer John Boyega tilbake for denne filmen."

Da en fan på sosiale medier spurte Boyega om han var interessert i å gjøre mer Star Wars var svaret; "Lol, nei takk. Jeg har gått videre."

Selvfølgelig kan rapporten ovenfor bare være ledig sladder, men det faktum at det er forhandlinger, diskusjoner og håp om å gjenforene de elskede karakterene virker veldig sannsynlig.

Hva tror du? Får vi se Finn igjen?