Rykte: Flere Marvel-produksjoner rammet av forsinkelser

HQ

Det skjer ganske mye hos Disney akkurat nå, og dette ser nå ut til å påvirke MCU og Marvel Studios. For ifølge flere rapporter, samt det faktum at en av studioets grunnleggere Victoria Alonso har trukket seg etter 17 år, kan det godt være at vi "bare" får tre eller fire Marvel-produksjoner i år, mens resten vil bli flyttet til 2024.

Det er imidlertid verdt å merke seg at dette først og fremst vil påvirke TV-serier. Med andre ord, Secret Invasion, Echo, sesong to av Loki, Ironheart og Agatha: Coven of Chaos. Av disse er Loki den sikreste ettersom produksjonen allerede er svært avansert og Secret Invasion har blitt vist til noen få individer bak lukkede dører. For Ironheart, Echo og Agatha ser det imidlertid verre ut.

Hvorvidt forsinkelser også vil påvirke de kommende filmene gjenstår å se, men med tanke på at mer enn 7000 jobber vil forsvinne fra Disney i løpet av den neste måneden er risikoen stor for at dette vil påvirke mer enn bare MCU-serier.

Er færre MCU-serier og filmer hvert år en god eller dårlig ting?

Takk, GamesRadar.