Rykte: Flere Sony-spill er "så godt som klare"

Årets PlayStation Showcase har i beste fall vært en blandet fornøyelse for mange spillere, men Sony har tydeligvis flere triks i ermet.

Det mener i hvert fall Insider Gamings Tom Henderson, som sier at flere Sony-titler er "ganske så klare". Flere spill som kunne ha dukket opp var bare ikke der, noe som ser ut til å ha forundret Henderson.

Selv om vi ikke får detaljer om hva disse spillene er, kan mange ha noen gjetninger. The Last of Us Multiplayer har for eksempel vært på trappene en stund, og mange forventet noe om Ghost of Tsushima 2.

Henderson antyder til og med at Sony må ha en ny PlayStation Showcase for å gjøre opp for denne skuffelsen. Tror du han har rett?