Rykte: Fortnite OG kommer tilbake i desember

Med tanke på at Fortnite bare er syv år gammelt på dette tidspunktet, kan det føles rart å tenke på det som å ha en OG-fase. Men spillet har endret seg så mye i løpet av denne relativt korte tidsperioden, at spillere som først hoppet av Battle Bus i 2017, ikke kommer til å forstå en slikk av hva som skjer i 2024.

Men da Epic gjeninnførte de originale plyndrebassengene, kartet og mer med tilbakekomsten av kapittel 1, kom fans av old-school Fortnite tilbake i massene for å få den samme følelsen som de hadde tilbake i 2017. Nå, ifølge innsidere ShiinaBR og HYPEX, kan vi forvente at Fortnite OG kommer tilbake igjen i desember.





Ifølge innsidere vil alle sesongene fra kapittel 1 komme tilbake måned for måned, men Fortnite OG vil ikke være et tidsbegrenset arrangement denne gangen, men vil i stedet være permanent. Det forventes å bli avslørt på The Game Awards, med både Build- og Zero Build-modus.