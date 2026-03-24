Rykte: Fortnites Overwatch -samarbeid kommer fortsatt, men har blitt forsinket

I en stund har det vært rykter og rapporter om at Blizzards Overwatch ville være et av de neste prosjektene som skulle krysse over til Fortnite, men i motsetning til mange samarbeid, har ingen lekkede eiendeler i spillet dukket opp, og vi har ennå ikke sett dette materialisere seg i noen form til tross for måneder med rykter. Så hva i all verden er det egentlig som skjer?

Den beryktede Fortnite -lekkeren, ShiinaBR, har tatt til X for å dele en oppdatering om hva som ser ut til å ha skjedd med samarbeidet, og forklarer at det tilsynelatende fortsatt går videre, men at det sannsynligvis har blitt forsinket på grunn av mange forsinkelser.

ShiinaBR uttrykker også at de vet hvilke skinn som vil komme som en del av samarbeidet, selv om hvordan de blir utgitt er en usikkerhet, ettersom det visstnok var tidligere planer om å inkludere et Tracer-skinn i et kommende Battle Pass, men denne integrasjonen er nå mindre sikker.

De signerer med: "Jeg tror ikke denne kollabben ville bli kansellert på grunn av lekkasjer, men det ser ut til at den har blitt presset tilbake eller aldri var ment for Battle Pass-integrasjon (eller ble * misforstått * for en Battle Pass-samarbeid, da den kan spille en annen rolle senere denne sesongen)."

Så lang historie kort, det ser ut til at vi må vente lenger på noen form for offisielle nyheter om hva som skjer mellom Blizzard og Epic Games.