Rykte: Forza Horizon 5 kommer til Switch 2

Torsdag kveld ble det bekreftet at veiene i Mexico vil bli veldig travle i nær fremtid, ettersom Forza Horizon 5 er utgitt for Playstation 5. Dette betyr at mange flere spillere vil få muligheten til å glede seg over Playground Games 'racingfølelse.

Men det ser ut til at Microsoft kan ha en overraskelse til for racing-hungrige spillere. Ifølge den ofte veldig nøyaktige innsideren eXtas1s, er Forza Horizon 5 også på vei til Switch 2. Men ettersom Nintendos konsoll mangler en utgivelsesdato, vil Xbox Game Studios kanskje holde på den kunngjøringen en stund til - forutsatt at ryktet er sant.