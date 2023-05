Rykte: Forza Motorsport lanseres i oktober

HQ

For tre uker siden sa Turn 10 at de "forbereder Forza Motorsport for utgivelse senere i år", noe som betyr en liten forsinkelse fra de opprinnelige planene om å lansere spillet før juli. Dessverre vet vi fortsatt ikke noe om akkurat når vi skal få kose oss med nydelig bilkjøring, men det kan hende uoffisielle kilder har røpet det.

Videospillinfluencer og insider MrMattyPlays hevder i den i den nyeste episoden av Defining Duke at Forza Motorsport skal lanseres i oktober. Det ville ikke akkurat vært overraskende med tanke på at Starfield kommer i oktober og at Forza-spillene har for vane å slippes i oktober eller starten av november.