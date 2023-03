Rykte: FromSoftware jobber med et nytt hemmelig spill

HQ

I tillegg til å jobbe med den kommende Shadow of the Erdtree-utvidelsen til Elden Ring og Armored Core VI: Fires of Rubicon, kan FromSoftware jobbe med et annet, hemmelig prosjekt i henhold til en ansatts LinkedIn-side.

Kenneth Chan, produsent og regissør hos FromSoftware, har jobbet i selskapet i nesten et tiår. I tillegg til å jobbe med Elden Ring og Armored Core, har Chan også et års arbeid med et annet prosjekt nevnt på profilen sin.

Hva dette spillet er kan vi ikke si sikkert, men vi kan gjette og håpe på en annen oppføring i enten Bloodborne- eller Sekiro-seriene. Som PCGamesN påpeker, kan det hende at Chan rett og slett ikke har oppdatert profilen sin med kunngjøringen av Shadow of the Erdtree, men hans rolle i Elden Ring er annerledes sammenlignet med dette mysterieprosjektet, så det kan være at noe annet er på gang her.

Hva vil du se fra FromSoftware?