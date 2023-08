Rykte: Gears 6 har kommet lenger i utviklingen enn forventet

Gears 5 ble utgitt i 2019, og det er fortsatt ingen spor av Gears 6. Bortsett fra at de fleste rykter og innsidere peker mot at det er under utvikling, har vi egentlig ikke hørt noe i det hele tatt.

Men skal vi tro innsideren Nick Baker fra XboxEra, kan dette være i ferd med å endre seg. I den siste episoden av The XboxEra Podcast sier han at spillet har kommet lenger i utviklingen enn folk flest tror. Baker forklarte også at det vil være mer åpent enn Gears 5, som allerede hadde noen ganske imponerende verdener å bevege seg rundt i.

Baker har definitivt en tendens til å ha rett, men han er ikke kjent for sine rykter, så vi tar dette med en god porsjon salt inntil det er offisielt bekreftet. Men la oss krysse fingrene, for et nytt Gears of War-spill i en mer åpen verden høres vel interessant ut?

Takk til GamingBolt.