HQ

Gears of War: E-DayDet neste spillet, som ble ertet med en trailer i juni i fjor, kan komme tidligere enn forventet. Ifølge innsideren NateTheHate kan det etterlengtede spillet bli utgitt høsten 2025. Dette vil sammenfalle med et sterkt år for Microsoft, allerede fullpakket med titler som Doom: The Dark Ages, Avowed og Fable. Hvis det stemmer, kan fans av serien gjenforenes med Marcus og Dom raskere enn de trodde.

Vil du være klar til å dykke tilbake inn i Gears of War-verdenen i høst?