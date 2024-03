Rykte: Ghost of Tsushima PC-port kan bli annonsert snart

HQ

Action-RPG-spillet Ghost of Tsushima regnes av mange som et av de beste eksklusive PlayStation-spillene og nye IP-ene i nyere tid. Mens mange fans håper på en snarlig lansering av en oppfølger, håper de som ennå ikke har spilt spillet på PC at de får se en ny versjon av originalspillet.

Ifølge Nick Baker, en av grunnleggerne av XboxEra, kan en PC-utgivelse av Ghost of Tsushima komme ganske snart, med en foreløpig kunngjøringsdato i morgen, 5. mars. Som alltid når det gjelder slike påstander, anbefaler vi at du holder en saltbøsse i nærheten.

Men med tanke på at Sony fokuserer mer og mer på å lansere egne spill på PC, ville det overraske oss om Ghost of Tsushima ikke sto høyt på listen over spill som Sony ønsket å lansere på en ny plattform.